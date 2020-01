Heel wat minder moorden vorig jaar in El Salvador

Tot 28 december zijn in 2019 2.374 moorden gepleegd, tegenover 3.316 in dezelfde periode in 2018, blijkt uit officiële cijfers. Vorig jaar waren er 35,4 moorden per 100.000 inwoners, tegenover 51 per 100.000 inwoners in 2018. Met 120 moorden in december - vier per dag - "heeft ons land 2019 afgesloten met de veiligste maand sinds de vredesakkoorden", waarmee de burgeroorlog in 1992 werd beëindigd, zei de Salvadoraanse president Nayib Bukele woensdag in zijn nieuwjaarsboodschap op Twitter.

De cijfers van december bevestigen de dalende trend die in augustus is ingezet. President Bukele klopt zich daarvoor op de borst en verwijst naar de maatregelen die zijn regering heeft genomen tegen de georganiseerde misdaad. Zo werd het leger ingezet in de gebieden waar de bendes het meest actief zijn, werd de communicatie tussen de bendes en hun leiders die in de gevangenis zitten aan banden gelegd en probeert de regering de financiering van de bendes tegen te houden.