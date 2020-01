Het hele jaar feest in Sleidinge omdat het dorp 800 jaar bestaat

Sleidinge, of 'Slenne', zoals de inwoners het noemen, is een dorp bij Evergem. 800 jaar geleden werd het voor het eerst vermeld en daar zijn de inwoners trots op. De hechte gemeenschap zal dan ook een heel jaar lang feestvieren. Er komt een historische stoet, een middeleeuws kampement en als kers op de taart wordt er ook een stripverhaal uitgebracht.

Grote affiches

Op alle wegen naar het dorp kan je grote affiches zien die de festiviteiten aankondigen. Alle inwoners van Sleidinge kregen ook een feestkalender voor 2020 in de brievenbus. "Zondag zullen ze dan allemaal samenkomen voor de start van het feestjaar", zegt Bart Van Damme van Toerisme Meetjesland: "We hebben een programma samengesteld voor het hele jaar. Op verschillende tijdstippen zullen er activiteiten georganiseerd worden." De initiatiefnemers hopen dat het jaar spectaculair wordt: "Begin juni zal er op Eekskenskermis bijvoorbeeld een stoet zijn die de jeugd van Sleidinge in elkaar heeft gestoken. Die stoet zal door het dorp stappen en dan door naar Eeksken. Dat is een heel lange afstand en het zal veel animo brengen."

Inwoners doen het vooral zelf

Alle activiteiten worden georganiseerd door de inwoners zelf, samen met vrijwilligers en deelnemende verenigingen. De koepelorganisatie '800 jaar Sleidinge' verzorgt vooral de promotie en als primeur brengt zij ook een stripverhaal uit dat getekend is door Jannes Vandercammen en geschreven door Raf Goossens en Bart Van Damme zelf. De strip wordt een tastbaar souvenir.

Bart is enthousiast: "Dat is het leukste eigenlijk, iedereen organiseert zijn eigen activiteiten. 2020 wordt zo een jaar van samenwerken met elkaar."

Een beetje geschiedenis

Sleidinge werd voor het eerst genoemd in 1220 in het archief van het Sint-Veerlekapittel in Gent als 'Scleidingha'. Dat wil zeggen dat het dorpje bij Evergem precies 800 jaar bestaat op papier.

Meer informatie over het feestjaar vind je op www.slenne.be.