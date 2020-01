Wijzen naar racisten met de morele vinger verhindert het debat over multiculturaliteit

In die patstelling gedijt het nationalisme en de vermeende noodzaak tot het (her)formuleren van de Vlaamse identiteit. Nationalisten weten dat ze succesvol gebruik kunnen maken van een bepaalde vorm van kannibalisme die diegenen die niet tot de eigen gemeenschap behoren, vermorzelt.

"Intolerantie" is geen psychopathologische aberratie of perversie, maar het is een voor de hand liggende potentialiteit van de identiteitswording zelf. Het streven om iemand te zijn als individu of als volk, het discontinue proces van identiteitsontwikkeling heeft zich al altijd gebouwd op het verlangen naar zelfbehoud, op het versterken en in stand houden van het eigene. Vanuit die identiteitsontwikkeling is iedereen probleemloos potentieel racistisch, het reëel bestaande racisme ligt in de lijn van dat verlangen. Het verwerpt onverbiddelijk het vreemde. Verwerping en uitsluiting zijn daarom essentiële eigenschappen van het racisme.

Dat kannibalisme wordt pas heel problematisch als dit proces van uitsluiting (en discriminatie) zich ongebreideld en grenzeloos manifesteert zoals dat het geval was met het antisemitisme in nazi-Duitsland. Tot nader order leven wij in een democratische staat waar andersdenkenden die stormloop een halt kunnen toeroepen.