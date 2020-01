Inwoners Dendermonde wakker gemaakt door "regen aan klokkenklanken", gevolg van technische storing 

De beiaard van Dendermonde speelt iedere dag, maar is deze ochtend iets vroeger begonnen dan normaal. "Normaal gezien begint die om 9 uur de melodietjes te spelen die geprogrammeerd staan via de beiaardcomputer. Dat werkt dus anders allemaal heel goed", legt stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek uit. "Maar deze ochtend moet er iets gebeurd zijn in de computersturing waardoor alle melodieën tegelijkertijd zijn beginnen spelen. Het was een oorlog van liedjes door elkaar, een regen aan klokkenklanken die nogal vrij vroeg over de markt gestrooid werden."

Gsm uit

"Ik heb hopen telefoons gekregen van mensen die mij probeerden te bereiken. Tot overmaat van ramp bleek nog dat de batterij van mijn gsm leeg was!" Normaal gezien kan Lorenz de beiaard vanop een afstand met zijn gsm bedienen, maar omdat dat deze keer niet lukte, is een van de medewerkers van de technische dienst uiteindelijk de zekering gaan afleggen.

De herdertjes lagen bij nachte

"Er zitten heel veel melodieën in die computer en die zijn dus allemaal tegelijkertijd gestart. "Een probleem dat niet slechter kon vallen nu in de kerstvakantie", zegt de beiaardier. "In deze periode staan de kerstliedjes en andere nummers door elkaar geprogrammeerd. Dus de nummers 'De herdertjes lagen bij nachte' werden gevolgd door klassiekers zoals 'Zakdoekje leggen, niemand zeggen' en meezingers zoals 'Dos cervezas por favor'."

Ook uurwerk toren ligt stil

Het probleem is op dit moment nog niet opgelost. "Ik moet nog zoeken wat het probleem is en zien of ik het zelf kan herstellen. Nu ligt het uurwerk van de toren ook stil, dus het uur klopt ook niet meer in Dendermonde." Als hij het zelf niet kan oplossen zal een externe firma die taak op zich nemen.