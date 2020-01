Waarom is de aanval nu uitgevoerd? En hoe zal Iran reageren? 4 vragen na de dood van Qassem Soleimani

Wellicht toch niet. Noch de VS, noch Iran hebben baat bij een grootschalige, lange, dure oorlog. De Amerikaanse president Trump is gekant tegen grote dure buitenlandse oorlogen, waarbij Amerika niets te winnen heeft. Niet voor niets werd hij verkozen met de slogan “Make America Great Again”. Ook Iran heeft niets te winnen bij een grootschalig conflict met de VS en zijn bondgenoten Israël en Saudi-Arabië. Het Iraanse regime zou zo'n oorlog niet overleven.

Dat er vergeldingsacties zullen komen, lijkt wel zeker. Dat kan in de vorm van aanslagen op Amerikaanse militairen in Irak, Afghanistan of Syrië. Evengoed kunnen ‘softe’ doelwitten, zoals bv. de Amerikaanse Universiteit in Beirut, of Amerikaanse oliewerkers in het Midden-Oosten geviseerd worden.

Waar de lijst met voor de hand liggende Amerikaanse doelwitten ophoudt, begint de lijst met Iraanse mogelijke doelwitten.