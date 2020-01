Kompass Klub laat rechtszaak tegen stad Gent vallen

Vorig jaar in maart moest nachtclub Kompass Klub in Gent de deuren sluiten voor vier maanden. Die beslissing nam de burgemeester nadat er een drugsdode viel. Na een kleine maand ging Kompass Klub alweer open. Maar omdat de discotheek het niet eens was met de sluiting, spanden ze wel een rechtszaak aan tegen de stad Gent. Die wordt nu ingetrokken omdat beide partijen na enkele gesprekken toch op een lijn zitten.

Constructieve gesprekken

“Toen we opnieuw opengingen, hebben we aan verschillende punten gewerkt”, vertelt Jens Grieten van de Kompass Klub. “We hebben ook een aantal constructieve gesprekken gehad met de stad. Daarna hebben we besloten dat het geen zin meer had om verder te gaan met de rechtszaak omdat we uiteindelijk toch op een constructieve manier aan het samenwerken waren. Eind goed al goed. We kunnen 2020 goed inzetten.”