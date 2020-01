Kunstverzamelaars Toporovski komen vrij onder voorwaarden

Igor en Olga Toporovski werden op 16 december opgepakt. De onderzoeksrechter in Gent liet hen aanhouden voor heling, witwassen, oplichting en schriftvervalsing. De raadkamer bevestigde later hun aanhouding, maar hun advocaat ging in beroep bij de kamer van inbeschuldigingstelling. Die heeft nu beslist dat het koppel vrijkomt onder voorwaarden. De Toporovski's krijgen een persverbod opgelegd over de zaak. Ze moeten ieder een borg van 50.000 euro betalen en moeten contact houden met justitie.

Het koppel blijft wel in verdenking in het onderzoek naar de kunstcollectie. De zaak wordt verder onderzocht en vermoedelijk zal in de loop van dit jaar blijken of Igor en Olga Toporovski zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.