Minder migranten staken Middellandse Zee over in 2019, ook aantal doden daalt

Vorig jaar hebben 110.669 migranten en vluchtelingen geprobeerd om Europa binnen te komen via een van de drie Middellandse Zeeroutes. Dat is iets minder dan in 2018, maar wel het zesde jaar op rij dat het er meer dan 100.000 zijn. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Volgens de IOM kwamen daarbij 1.283 mensen om het leven, bijna 1.000 minder dan in 2018.