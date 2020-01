Ontsnapte gevangene uit Turnhout gevat in Nederland, nog één gevangene voortvluchtig

In Nijmegen, in het oosten van Nederland, is een 38-jarige Nederlander opgepakt die twee weken geleden uit de gevangenis van Turnhout was ontsnapt. Dat meldt de Nederlandse politie. De man had zich verstopt op de zolder van een woning in Nijmegen. Op 19 december ontsnapten vijf gedetineerden tijdens hun avondwandeling uit de gevangenis aan de Wezenstraat in Turnhout. Eén daarvan is voorlopig nog voortvluchtig.