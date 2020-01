Ouders en baby lopen CO-vergiftiging op bij ritueel met houtskool

Rond vier uur vanmorgen kwam er bij de brandweer van Brussel een oproep binnen van een CO-vergiftiging in een appartement. Bij aankomst trof de politie twee volwassenen en een baby aan. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht en zijn buiten levensgevaar.

De oorzaak van de CO-vergiftiging ligt bij een Afrikaans ritueel dat de ouders aan het uitvoeren waren. "De ouders waren in een hermetisch afgesloten kamer een ritueel aan het uitvoeren dat deel uitmaakt van hun Afrikaanse cultuur", vertelt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. "Voor het ritueel werd onder andere houtskool verbrand in een ijzeren pot. Aangezien de ruimte niet goed verlucht was en de verbrandingsgassen niet afgevoerd konden worden, bleef het gevaarlijke CO-gas in de kamer."

"Wees alert"

Het is niet de eerste keer dat de Brusselse brandweer geconfronteerd wordt met dergelijke incidenten. "We hebben ook al eens meegemaakt dat mensen hun barbecue als verwarming gebruiken. Spijtig genoeg ook al eens met dodelijke gevolgen. En ook met een waterpijp kan iemand een CO-vergiftiging oplopen."

Nogmaals waarschuwt de Brusselse brandweer voor CO-intoxicatie. "Telkens er een verbranding is van kolen, houtskolen, gas of mazout moeten mensen alert zijn en ervoor zorgen dat de verbrandingsgassen degelijk afgevoerd kunnen worden en dat er voldoende aanvoer is van verse lucht."