Pairi Daiza rijkelijk bedeeld met de pandaprijzen

'Panda-dierenarts van het jaar' werd weggekaapt door Tim Bouts. De dierenarts van Pairi Daiza kreeg goud toebedeeld. Hij slaagde erin om op het juiste moment kunstmatige inseminatie te laten toepassen. Dat is niet evident omdat een vrouwtjespanda slechts één dag per jaar vruchtbaar is.

"Die dag precies vinden is een moeilijk gegeven. Die vruchtbare dag precies vinden is een moeilijk stuk. Daarvoor werken we ook samen met de universiteit van Gent. En in ons geval is het extra moeilijk omdat ze niet natuurlijk paren. Dat maakt het toch een gecompliceerd verhaal. Ik denk dat dat de reden is waarom zoveel mensen gestemd hebben op mij en het hele team van Pairi Daiza", aldus Tim Bouts.

Het was lang onduidelijk of er nu een zwangerschap was of niet. Dat werd pas zeker toen op 8 augustus de tweeling effectief geboren werd.