Strategisch genie en nationale held voor Iran, terreurleider en doelwit voor VS: wie is Qassem Soleimani?   

Soleimani was een spilfiguur in het leger die het verschil maakte in de strategische belangen van Iran. Hij was de architect van het netwerk tussen Iran en verscheidene gewapende groepen in het Midden-Oosten. Dit netwerk is een belangrijke hefboom van de Iraanse macht in het Midden-Oosten nu het land door zware Amerikaanse sancties in diepe economische crisis zit.