Zelfdoding op scène in "Familie" van NTGent: taboedoorbrekend of onverantwoord?

"Het is heel belangrijk dat zelfmoord bespreekbaar wordt gemaakt,", vervolgt Aerts, "maar niet op deze manier. Toon de methode niet, of breng een verhaal waarin hulp mogelijk is. Heb aandacht voor de zware impact op nabestaanden. We hebben zoveel adviezen voor fictiemakers, en dit stuk is een voorbeeld van hoe het absoluut níet moet. Het nummer van de Zelfmoordlijn vermelden is niet meer dan een doekje voor het bloeden in dit geval."