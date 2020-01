Royals: Meghan neemt foto's voor nietsvermoedend stel en Margrethes loopneus tijdens haar nieuwjaarsrede

"Of we gaan door met onherstelbare schade aan te richten aan onze planeet, of we gebruiken onze unieke kracht als mensen om te vernieuwen en problemen op te lossen", zegt William. “Mensen kunnen grootse dingen bereiken. De komende tien jaar staan we voor de grootste test ooit, een decennium van actie om onze planeet te redden.” Van 2021 tot 2030 worden jaarlijks vijf winnaars gekozen. Op die manier moeten er aan het einde van het decennium vijftig oplossingen zijn voor de grootste problemen in de wereld. De uitreikingen vinden plaats in verschillende steden over de hele wereld en worden toegekend aan individuen of teams.