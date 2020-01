Rudi Vranckx na de Amerikaanse actie tegen Iran: "Het is een gevaarlijke gok"

"Soleimani had alle breuklijnen in zijn hand die het Midden-Oosten de voorbije jaren hebben beheerst", zegt Vranckx. Dat Iran zijn dood zal wreken, lijdt volgens hem geen enkele twijfel.

"Iran kan wachten. Ze gaan zich reorganiseren en ze gaan een asymmetrische oorlog voeren. Een rechtstreeks conflict met Israël of de VS gaan ze nooit winnen." Vranckx somt enkele potentiële vuurhaarden op die kunnen ontbranden of helemaal in vuur en vlam kunnen komen te staan: "In Iran gaan ze proberen om hun regime verder onder controle te houden, in Irak dreigt chaos want het is een soort mislukte staat, in Syrië is er nu al een mislukte staat, in Libanon houdt Hezbollah tienduizenden raketten gericht op Israël, vanuit Gaza kan Hamas - bewapend door Soleimani - Israël bestoken, en de echte zwakke onderbuik is Saudi-Arabië, aartsvijand van Iran."

"Je hebt zo veel mogelijke conflictstof. De vraag is voor mij niet óf er gereageerd wordt, maar wanneer en waar." En dat kan volgens Rudi Vranckx nog maanden duren.