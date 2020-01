Spaanse kiescommissie beveelt afzetting Catalaanse minister-president Quim Torra

De uitspraak van de kiescommissie valt op een moment dat er al hoge spanningen zijn binnen de Catalaanse regering. Gisteren raakte bekend dat de links-separatistische ERC gedoogsteun zal geven aan de Spaanse regering in Madrid, in ruil voor een politieke dialoog tussen de Spaanse en Catalaanse regering over de toekomst van Catalonië. De partij van regeringsleider Torra was daar echter niet bij betrokken en voelt zich gepasseerd.