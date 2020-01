Donald Trump: "Actie om oorlog te verhinderen, niet om oorlog te beginnen"

"Generaal Qassem Soleimani heeft over de jaren heen duizenden Amerikanen gedood of ernstig verwond. En hij was van plan om er nog meer te doden... Maar hij is gepakt", verantwoordt Trump de Amerikaanse raketaanval.

"Hij (Soleimani, red.) was direct en indirect verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen, ook van heel veel betogers in Iran zelf die recent gedood zijn. Iran zal het dan wel zelf nooit kunnen toegeven, maar Soleimani was zowel gehaat als gevreesd in het land", aldus Trump. Volgens de Amerikaanse president zijn de Iraniërs zelf dan ook alles behalve zo bedroefd door de dood van de generaal als wat de Iraanse leiders de wereld willen doen geloven.

"We hebben actie ondernomen om een oorlog te verhinderen, niet om een oorlog te beginnen", aldus Trump in een toespraak vanavond.

"Hij had al jaren geleden uitgeschakeld moeten zijn", stelt Trump. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zegt dat de uitschakeling van Soleimani bedoeld was om een "dreigende aanval" tegen Amerikanen af te slaan. Pompeo voegt eraan toe dat de Verenigde Staten bereid zijn tot een de-escalatie. Trump heeft wat dat betreft een eerder raadselachtige tweet geplaatst. "Iran heeft nog nooit een oorlog gewonnen, maar heeft nog geen enkele onderhandeling verloren."