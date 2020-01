VS doodt "haast mythische" Iraanse generaal: wat nu? "Er is vergelding op komst, maar wellicht geen oorlog"

"De Iraniërs gaan zijn dood zeker vergelden", denkt ook Franssen, die vermoedt dat we dat in de komende dagen of weken mogen verwachten. "Maar of het tot een directe oorlog zal komen? Wellicht niet. Er zijn voor Iran veel mogelijkheden om de VS of zijn bondgenoten te treffen. De VS is nog altijd met veel troepen aanwezig in Irak. Mogelijk komen daar aanslagen. Maar ook in Syrië, Afghanistan en Libanon hebben de VS troepen. Ik denk dat je eerder in die richting moet kijken als het gaat om vergelding."