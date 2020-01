Sociaal conflict bij De Lijn lijkt muurvast te zitten, ook na een week van stakingen 

Voor reizigersvereniging TreinTramBus is de maat vol. "We verwachten van minister Peeters dat ze zowel het vervoersbedrijf als de vakbonden duidelijk maakt dat het roer moet worden omgegooid", zegt voorzitter Stefan Stynen. "Wij bemoeien ons niet met de relatie tussen de werkgevers en de werknemers bij De Lijn. Maar we zijn het meer dan beu dat de reizigers steeds weer de pineut zijn."

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is misnoegd en heeft het over "pestgedrag" van ACOD tegenover de reiziger en De Lijn. Peeters benadrukt dat er dit jaar een nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn op het programma staat en dat er ook een studie komt om te bekijken of De Lijn nog voldoet als interne organisator voor het kern- en aanvullende net in Vlaanderen voor de komende tien jaar. "De vele stakingsdagen en geschrapte ritten komen dit verhaal niet ten goede", waarschuwt ze. Peeters vindt het "aangewezen" om deze maand nog de procedure gegarandeerde dienstverlening voor De Lijn op te starten.

De vakbonden voelen zich niet aangesproken. Volgens ACOD-secretaris Rita Coeck zoekt de directie van De Lijn nog altijd geen toenadering. "Ze zoeken geen oplossingen, ze zoeken een uitleg. De perceptie staat voorop. Het personeel pikt dat niet langer", aldus Coeck.

"Maandagmorgen hebben we een maandelijks overleg bij de directie. We gaan het er opnieuw over hebben. Mensen hebben hun loon laten vallen voor een betere interne organisatie. Ze vragen niets voor zichzelf, geen extra loon of vakantie, maar wel dat ze 's morgens kunnen beginnen zonder problemen rond planning, personeelstekort of een bus die er niet is."

Bekijk hieronder de journaalreportage: