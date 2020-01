De lastige vragen die niemand durft stellen over de komst van de wolf in Vlaanderen

Daarom vraagt de jachtsector om een duidelijk protocol dat als leidraad kan dienen bij potentieel gevaarlijke situaties. Wat als een wolf paart met een hond, en daaruit komt een hybride voort? Laten leven of euthanaseren, wetende dat tussensoorten doorgaans minder angst voor de bewoonde wereld vertonen? Wat met een wolf die gewenning toont aan menselijke aanwezigheid en in een zeldzaam geval zijn natuurlijke schroom laat vallen? Wat als een wolf langs een crèche passeert? Is gebeurd in Duitsland, en ook in Zoersel zou het (volgens onze bronnen) al het geval geweest zijn. Dat behoeft niet meteen grote paniek of drastische maatregelen.

Maar hoe eerlijk willen de wolvenexperts (en de bevoegde overheid) daarover communiceren? Of blijft het in de toekomst bij melige tweets met hartjes, en persfoto’s waarbij Jan Loos van Welkom Wolf lachend poseert naar de bloederige stoffelijke resten van een zwart schaap –precies alsof hij de getoonde woestenij een grap vindt, en nog een goede zaak ook, want de wolf is boven alles en boven iedereen verheven?