Wouter Torfs: "Gratis terugsturen pakjes moet anders, vandaag komt 1 op de 4 schoendozen terug"

De voorbije 5 jaar is er volgens Torfs een tsunami door de retailsector getrokken. De e-commerce heeft het hele winkellandschap op zijn grondvesten doen daveren en heeft de manier waarop de consument koopt volledig doen veranderen. Bij Schoenen Torfs zorgt de online verkoop ondertussen voor 16 procent van de volledige omzet. Maar niet enkel onze manier van kopen is veranderd, ook wat we kopen is niet meer hetzelfde. Het budget dat we uitgeven aan kleding en schoenen is gedaald, onze centen gaan meer en meer naar onze smartphone, concerttickets en Netflix, zegt Torfs.

Toch gelooft de CEO van de bekende schoenenketen nog altijd in de fysieke winkel en wil hij de nieuwe evoluties vooral zien als positieve uitdaging. Volgens hem mogen fysieke winkels niet enkel afhaalpunten zijn maar moeten ze ook inzetten op beleving. "Ik zie heel wat voordelen in de samenwerking tussen de stenen winkels en het online aanbod. Als in onze winkel een klant niet de juiste maat of kleur vindt proberen we samen met hem in onze webshop het juiste artikel te zoeken. Omnichannel, de twee kanalen ten dienste van de consument. Dat moet ons antwoord zijn op de grote wereldwijde webshops die ver van de Belgische consument afstaan."

Europese regelgeving

Vandaag kan je bij de meeste webshops je online aankopen gratis terugsturen. Ook bij Schoenen Torfs is dat zo waardoor 1 op de 4 paar schoenen wordt teruggestuurd. Bij grote internationale spelers loopt dat percentage zelfs op tot 60 procent. Een systeem dat volgens Torfs op termijn niet langer houdbaar is.

"Ik heb geen zin om als eerste Belgische webshop te zeggen dat gratis terugsturen niet meer kan. Misschien moet er daarom op Europees vlak wel wetgeving komen. De lat moet voor iedereen gelijk liggen. Ook maatschappelijk zou dit een goede zaak zijn als je je bedenkt hoeveel camionettes er nu heen en terug moeten rijden met al die pakjes."

Verantwoordelijkheid ook bij de klant

Torfs had ook nog een opvallende boodschap voor de klant. Want heel wat bestellingen die we online doen gebeuren in het buitenland en leveren geen enkele euro toegevoegde waarde op voor ons land. Torfs riep daarom op om eigen webshops niet over het hoofd te zien.

Daarnaast ziet hij ook vaak een consument met twee gezichten. "We willen allemaal zo veel mogelijk politiek correct zijn, maar als het om onze portefeuille gaat willen we enkel het goedkoopste. Want dan stellen we ons geen vragen waar dat product gemaakt is en of het wel gebeurde in goede omstandigheden".