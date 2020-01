Zoekactie naar vermiste 21-jarige uit Vilvoorde voor enkele dagen stopgezet: "Nu voortzoeken heeft geen zin"

Gisterochtend werd de zoekactie hervat, onder meer met een helikopter en een sonarboot. Meer dan honderd vrijwilligers hielpen meezoeken, maar sinds de middag werd er enkel nog gezocht op het water. "Mocht Frederik hier in de buurt zijn, dan hadden we hem al gevonden", zei Alain Remue van de Cel Vermiste Personen gisteren.

"Ik heb het er met de ouders over gehad: naarmate de tijd voorbijgaat, is de kans op een positieve afloop helaas kleiner. Frederik is niet de jongen die zomaar ergens zou achterblijven, dat weten we allemaal. Het blijft maar duren. Dat is heel onheilspellend."

Rond 16 uur gisterennamiddag werd de zoektocht op het water stopgezet. De politie heeft gisterenavond alle beelden herbekeken die de sonarboot maakte van de bodem van het kanaal, maar dat leverde niets op. "We hebben in het verleden al gehad dat je 's avonds, op een groot scherm, in alle rust, zegt van tiens, dat hebben we in de loop van de dag blijkbaar niet gezien. Nu is daar niet zoiets uitgesprongen."