China vervangt vertegenwoordiger in Hongkong, een teken van groeiend ongenoegen in Peking

Zeker is dat het volksprotest dat nu al meer dan zes maanden duurt, op de zenuwen begint te werken van de machthebbers in Peking. Dat is sowieso al een krabbenmand van elkaar tegenwerkende clans binnen het communistische regime. In het verleden zwakte het protest in Hongkong na enkele weken of maanden af, maar dit keer is het anders en lijkt niet echt een einde in zicht.

Bovendien wordt het protest nu niet enkel gedragen door jongeren, maar ook door oudere generaties en in alle lagen van de bevolking. Getuige daarvan de grote demonstratie van ongeveer een miljoen mensen enkele dagen geleden. Als je weet dat er iets meer dan zeven miljoen inwoners zijn in Hongkong is dat enorm veel.

Het gaat overigens om meer dan Hongkong. De grote vrees in Peking is dat de eigen bevolking inspiratie zou krijgen in Hongkong. Enkele weken geleden was er al protest in een stad in de provincie Guangdong vlak bij Hongkong, al was dat dan een uiting van ongenoegen op lokaal vlak. Er zijn overigens al wel meer van die lokale protesten in China, ook al halen die dan meestal de media niet.