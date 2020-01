36 doden na instorting van flatgebouw in Cambodja

Het gebouw in aanbouw stortte vrijdag in. Vandaag is de zoekactie naar slachtoffers en overlevenden beëindigd. Onder de doden zijn heel wat arbeiders die aan het werk waren op de werf, maar ook vrouwen en kinderen die onder het puin terechtkwamen.

Het ongeval deed zich voor in de provincie Kep, in het zuiden van Cambodja. De Cambodjaanse premier Hun Sen heeft vandaag overlevenden bezocht in het plaatselijke ziekenhuis. Sommigen zijn ernstig gewond en verkeren in levensgevaar.

De oorzaak van de ramp wordt nog onderzocht. In juni vorig jaar kwamen bij een gelijkaardig drama elders in het land, ook al 28 mensen om het leven.