Franse spoorwegen verwachten dat er dit weekend meer treinen zullen rijden

Dit weekend zullen er nog altijd problemen zijn bij de Franse spoorwegen en het openbaar vervoer in Parijs, maar zowel de Franse spoorwegen SNCF als het Parijse vervoersbedrijf RATP verwachten meer verkeer dan de afgelopen dagen. Zaterdag gaat de staking tegen de pensioenhervorming van de Franse regering zijn 31e dag in, het is de langste staking bij het openbaar vervoer ooit in Frankrijk.