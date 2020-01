Maggie De Block wil asielzoekers die procedures niet volgen niet meer opvangen

Concreet gaat het om twee groepen asielzoekers. Enerzijds zijn er mensen die al erkend zijn als vluchteling in een andere lidstaat van de Europese Unie, daar asiel kregen, maar toch doorreizen naar België om hier nog een keer asiel aan te vragen, vaak omdat ze hier een betere sociale bescherming genieten. Tijdens die asielprocedure in ons land hebben ze recht op opvang, maar dat zal nu veranderen.

Anderzijds gaat het om mensen die aankwamen in een andere EU-lidstaat zoals bijvoorbeeld Griekenland of Italië, maar daar nooit asiel hebben aangevraagd en meteen doorreisden naar België. Volgens de Dublinregels moet iemand asiel aanvragen in het eerste land van aankomst. Wanneer die mensen doorreizen naar een ander land en daar asiel aanvragen, moeten ze teruggestuurd worden naar het land waar ze aankwamen. Maar de regels zeggen ook dat iemand die toch verblijft in een ander land dan het eerste aankomstland, na zes maanden recht heeft om in dat land asiel aan te vragen. Volgens minister De Block komen mensen naar ons land, laten ze zich registreren en verdwijnen ze dan zes maanden van de radar om nadien hier asiel te kunnen aanvragen. en opvang te krijgen. Dat zal dus in de toekomst niet meer lukken.