Eerste geëvacueerden van Australisch kuststadje Mallacoota na zeetocht aangekomen in Melbourne

De bosbranden in het zuiden en het zuidoosten van Australië woeden intussen in alle hevigheid voort. De regering heeft 3.000 reservisten opgeroepen voor de bestrijding. Dat zijn soldaten die na hun legerdienst ter beschikking blijven voor noodsituaties. Het is de grootste oproep van reservisten ooit in Australië.

Vandaag worden er alweer temperaturen verwacht van méér dan 40 graden. De droogte en wind wakkeren de brandhaarden aan. De noodtoestand in New South Wales is dit seizoen voor de derde keer afgekondigd.



Er is ook een nieuw systeem via sociale media in gang gezet voor mensen die niet willen vluchten en hun woning willen beschermen, zegt Eveline Masco vanuit Australië op Radio 1. "Zij zetten best hun vuilnisbak buiten. Als de brandweer in de buurt is, weet die meteen dat er nog mensen thuis zijn." Sinds september zijn al zeker 23 mensen om het leven gekomen door de bosbranden.