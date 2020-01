Mesaanval nabij Parijs wordt beschouwd als een terroristische daad

Hij had zware psychische problemen en stond niet op een lijst van geradicaliseerden, zo was gisteren gezegd door de politie, die zich voorts niet uitsprak over mogelijke motieven. Het antitereurparket gaat ervan uit dat de dader wel degelijk geradicaliseerd was en dat er dus sprake is van een terreurdaad.

De man bekeerde zich enkele jaren geleden tot de islam. Voor hij overging tot de aanval riep hij "Allahu akbar" ("Allah is groot"), zo is vandaag ook bekendgemaakt. Hij spaarde een eerste voorbijganger omdat die gezegd had moslim te zijn en een gebed kon opzeggen. In zijn rugzak ten slotte zouden "salafistische geschriften" gevonden zijn.