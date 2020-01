Niet de Perzische Golf, maar Irak werd de arena waar de VS en Iran om invloed strijden

Zonder een gemeenschappelijke vijand zoals IS, werd Irak opnieuw het toneel van touwtrekken tussen Washington en Teheran. Irak is voor beiden te belangrijk om uit handen te geven. Na Egypte, Algerije en Soedan is Irak het vierde meest bevolkte Arabische land en beschikt het naast grote olievoorraden ook over een strategische ligging tussen het Perzische en sjiitische Iran -een regionale grootmacht- en de Arabische en soennitische VS-bondgenoten in de Golf zoals Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Anders dan in de Perzische Golf en de erg belangrijke zeestraat van Hormuz naar open zee in de Indische Oceaan, zijn er geen duidelijke scheidslijnen in Irak, waardoor de kans op verkeerde inschatting en "oorlog per ongeluk" veel groter is. Iran heeft -onder meer via generaal Soleimani- veel invloed uitgebouwd bij bondgenoten zoals de sjiitische militie Hezbollah in Libanon, het regime van Bashar al-Assad in Syrië, de pro-Iraanse milities in Irak en de Houthi's in Jemen. Daardoor voelt Saudi-Arabië zich omsingeld en dat gevoel is aangewakkerd door de recente incidenten met tankers en pijpleidingen in de Perzische Golf en de aanval op Saudische olie-installaties enkele maanden geleden.

Mogelijk heeft VS-president Donald Trump echter de Iraanse ambities zelf aangewakkerd door de plotse militaire aftocht uit Syrië en zijn verlangen om de "eindeloze oorlogen in het Midden-Oosten te beëindigen". Iran zou dus best in de verleiding kunnen komen om via enkele spectaculaire aanvallen op VS-troepen in Irak -toch al wat overbodig na de val van IS- de terugtrekking van die troepen (en dus van de Amerikaanse invloed op de regering in Irak) te bekomen. En die laatste inschatting is dus fout gebleken.