Duizenden Irakezen roepen "dood aan Amerika" op begrafenis Soleimani, raketten afgevuurd naar Amerikaanse doelwitten

Generaal Soleimani was bij velen in Iran en Irak erg populair, ook al omdat er door het regime een soort vedettecultus rond hem gevoerd werd. Toch was Soleimani ook de architect van de Iraanse invloed in het Midden-Oosten via het smeden van banden met de sjiitische Hezbollah-militie in Libanon, het regime van Bashar al-Assad in Syrië, pro-Iraanse sjiitische milities in Irak en de Houthi's in Jemen.

Soleimani speelde ook een belangrijke rol bij het verslaan van de soennitische terreurgroep IS in Syrië en Irak. Vreemd genoeg stond hij daarbij aan dezelfde kant als de Amerikaanse troepen in Irak. Tussen beiden was er toen een "gentleman's agreement" om elkaar niet te hinderen tijdens de oorlog tegen IS. Bij gebrek aan gemeenschappelijke vijand is dat akkoord nu blijkbaar afgesprongen.

(Lees verder onder de foto).