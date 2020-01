Nieuwe zoekactie naar vermiste student met helikopter en sonarboot in Vilvoorde levert niets op

Daarnaast heeft de brandweer van Brussel vanochtend nog eens extra met een sonarbootje in het kanaal gezocht. “Zij hadden een oefening gepland met hun duikteam met sonarmateriaal en zij hebben ons heel vriendelijke aangeboden om in plaats van in Brussel naar Vilvoorde te komen”, legt Alain Remue uit. “Natuurlijk hebben wij dat aanbod in dank aanvaard. Tussen 10 en 12 uur zijn zij op het water geweest, maar hun zoektocht heeft helaas tot niets geleid.”

Remue vindt het tot slot goed dat de plaatselijke bevolking ook extra aandachtig is. “Zo hebben wij gisteren een melding binnengekregen van iemand die iets had zien drijven. Dat hebben we gisteravond onmiddellijk gecheckt. Het bleek een rugzak te zijn, die niets met de zaak te maken had. Maar wie dergelijke dingen ziet, vragen wij om onmiddellijk naar het nummer 101 te bellen.”