Nu al 60 doden bij overstromingen in Indonesische hoofdstad en honderdduizenden mensen op de vlucht

Grote delen van Jakarta en voorsteden zoals Bogor zijn onder water gelopen. Op sommige plaatsen steeg het waterpeil met drie tot vier meter en in een aantal plaatsen was dat zelfs zes meter. In totaal zijn nu al zeker 60 lichamen van slachtoffers geborgen. De meeste doden zijn verdronken of vielen door elektrocutie of door aardverschuivingen.

Meer dan 300.000 mensen zouden hun ondergelopen woningen verlaten hebben en de opvang van die mensen verloopt erg moeizaam en chaotisch. Het gaat meestal om mensen uit arme en lager geleden gebieden die wel vaker onder water staan. Doorgaans worden die opgevangen door familie, maar die familieleden zijn nu zelf in nood.

Er zijn systemen om overtollig water af te voeren, maar volgens Indonesische media zouden slechts 10 procent van de pompen werken door slecht onderhoud of defecten.