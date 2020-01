De Queen poseert opnieuw met de drie troonopvolgers en opnieuw mét handtas: waarom lost ze die niet?

Wat zit er eigenlijk aan kostbaars in de handtas en wat is er zo speciaal aan? De tas typeert vooral de Queen als immer praktisch denkende vrouw. We zetten enkele weetjes op een rij:

Elizabeth zweert bij het Britse luxemerk Launer. Ze zou 200 handgemaakte exemplaren in haar bezit hebben. Telkens met langwerpige riemen om het tijdens haar vele bezoeken en ontvangsten mogelijk te maken handen te schudden.

Wat zit er standaard in? Volgens biografen en royaltywatchers pepermunt, haar leesbril, een biljet van 5 of 10 pond, een draagbare haak, lippenstift en een spiegeltje.



Elizabeth draagt ook vaak witte of donkere handschoenen. Belanden die in de handtas? Nee, die worden zorgvuldig bijgehouden door de ladies-in-waiting of haar persoonlijke assistentes. Zij voorzien eveneens reservepanty's en vochtige doekjes (zodat de koningin zich kan opfrissen bij pakweg tropisch weer).

Andere kenners beweren dat er een paar persoonlijke attributen in de handtas zitten, zoals miniatuurbeeldjes van haar grote passies - honden en paarden - alsook privéfoto's. Meer bepaald eentje van zoon prins Andrew toen hij veilig terugkeerde van de Falklandoorlog in 1982.

De handtas is ook een handig communicatiemiddel blijkbaar. De Queen geeft er signalen mee aan personeel in de buurt. Als Elizabeth de tas op tafel zet bij een diner wil ze graag afronden, met andere woorden "gered" worden. Wil ze in gesprek blijven met iemand? Dan legt ze het accessoire neer op de grond.

