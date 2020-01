Sofie Lenaerts, gezicht van "Kijk uit", bedwingt als eerste Belgische mythische "7 toppen": "Enorme emoties op de top"

Momenteel is Lenaerts nog op de berg, bezig aan de afdaling naar het basiskamp. Maar we konden haar toch even bellen via de satelliettelefoon. "We hebben in totaal 11 uur gedaan over de klim naar de top, in temperaturen tussen de min 30 en de min 40", vertelt ze. "Er was ook weinig zicht. Maar op de top was er zon en viel de wind weg, dus het was ongelofelijk mooi om toch van de top te kunnen genieten."

Gevaarlijk was de beklimming niet, zegt ze. "Enkel aan de top zelf, "the ridge", is het redelijk steil met enkele rotsige passages. Daar is het even oppassen en geconcentreerd zijn. Maar eens op de top was het perfect en hebben de traantjes gevloeid."