Amerikaanse aanval op Iraanse generaal Soleimani draagt niet de stempel van Trump

Problematisch is natuurlijk dat zo’n radicale terugtrekking uit de wereld niet evident is, en dat een president – en zeker Trump – minder macht heeft dan hij misschien wel zou denken en botst op bureaucratische hordes. Trump is niet de eerste president die moet vaststellen dat ondergeschikten presidentiële beslissingen naast zich neerleggen of op zijn minst eigenzinnig interpreteren.

Een bekend voorbeeld is de ontdekking door president Kennedy tijdens de fameuze Cuba-crisis in oktober 1962, dat de Amerikaanse raketten in Turkije nog steeds niet waren weggehaald, ondanks zijn eerdere beslissing om dat wel te doen.

Zo ook heeft president Trump het ook niet onder de markt om alle Amerikaanse soldaten uit Syrië en Irak terug te halen. De legerleiding sputtert tegen en vindt altijd wel een excuus om er enkele duizenden te houden. Dat laatste is voordelig voor de legerleiding, al was het maar om de gigantische defensie-uitgaven a rato van 700 miljard dollar per jaar verder te legitimeren. Beeld u in dat er geen enkele Amerikaanse militair meer gestationeerd zou zijn buiten de VS. Het Amerikaanse defensiebudget zou met honderden miljarden krimpen: het spookbeeld voor het militair-industrieel complex.