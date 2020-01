Australische premier belooft actie na kritiek, intussen zamelt comédienne miljoenen in voor slachtoffers bosbranden

Dat premier Morrison tijdens de bosbranden weinig leiderschap heeft getoond, wordt hem allerminst in dank afgenomen. Dat hij eind vorig jaar doodleuk naar Hawaii op vakantie ging, heeft daarbij allerminst geholpen. Verschillende Australische brandweermannen hebben al zware kritiek geuit op de premier. Ze zijn niet te spreken over zijn communicatie en crisisbeleid.

Op sociale media is dit weekend onderstaand videootje opgedoken waarop een tirade van een brandweerman tegen Morrison te zien is. Later verklaarde de man dat hij diep teleurgesteld is in de premier.