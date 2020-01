Cyberaanval viseert ministerie van Buitenlandse Zaken in Oostenrijk

"Vanwege de ernst en de aard van de aanval kan niet worden uitgesloten dat het een gerichte aanval van een staat is", klinkt het in een wat cryptische mededeling. Die werd rond 23 uur verstuurd en stelt dat de aanval "nog steeds bezig was". In het verleden zijn andere landen al het doelwit geweest van gelijkaardige aanvallen. Volgens de ministeries werd de aanval snel opgemerkt en zijn er onmiddellijk maatregelen genomen. Er werd ook een coördinatiecomité aangesteld. Wat de concrete gevolgen zijn, is nog niet duidelijk.

De cyberaanval komt er net op de dag dat de nieuwe Oostenrijkse regering uit de startblokken is kunnen schieten. Het laatste obstakel is weg, nu het partijcongres van de Oostenrijkse Groenen het regeerakkoord met de conservatieve partij heeft goedgekeurd. De Groenen nemen voor het eerst deel aan de Oostenrijkse regering, ze vormen nu een coalitie met de conservatie ÖVP van de jonge bondskanselier Sebastian Kurz. Zijn partij had de vervroegde verkiezingen vorig jaar gewonnen, zijn toenmalige coalitiepartner – de rechts radicale FPÖ – had bij die stembusslag zwaar verloren. En daarom ging Kurz op zoek naar een nieuwe coalitiepartner.