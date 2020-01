Lichaam van vermiste Frederik Vanclooster teruggevonden in kanaal van Vilvoorde

Na een fuif op oudejaarsavond in de Kruitfabriek, aan de Steenkaai in Vilvoorde, kwam Frederik Vanclooster niet thuis. Daar werd hij voor het laatst gezien rond 3 uur 's nachts. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. Een hele week werd met man en macht op het land en later op het water gezocht door politie, brandweer, vrienden, familie en tal van vrijwilligers.

De brandweer besloot vanochtend met duikers de zoektocht opnieuw voort te zetten. Alain Remue van de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie en Hans Bonte (SP.A), burgemeester van Vilvoorde, bevestigen dat het lichaam van Frederik Vanclooster nu is teruggevonden.



"Deze morgen heeft een groep brandweermannen de zoektocht vrijwillig voortgezet, vlak aan de Kruitfabriek in het water. Op de plek waar eerder intensief werd gezocht", zegt Bonte.



Volgens het parket van Halle-Vilvoorde wijst alles in de richting van een ongelukkige val. "Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat hij het slachtoffer geworden is van geweld. Alles wijst in de richting van een spijtig ongeval", vertelt procureur Ine Van Wymersch. "Morgen wordt nog een autopsie uitgevoerd om de juiste doodsoorzaak te achterhalen."