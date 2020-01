Hoe het Oostenrijk wél is gelukt om een moeilijke coalitie te maken tussen aartsvijanden

Aan het eerste regeringsavontuur van Sebastian Kurz kwam vervroegd en snel een einde: in het voorjaar van 2019 viel de regering-Kurz I, na anderhalf jaar. Het was nochtans de droomcoalitie van Kurz: zo rechts mogelijk. In de herfst van 2017 - met de migratiecrisis nog vers in het geheugen - had hij zwaar op het thema ingezet, de rechts-radicale FPÖ nog harder. Zijn eigen ÖVP had Kurz intussen al omgevormd tot een machine in functie van zijn eigen persoon. De oeroude christendemocratische partij werd "Team Kurz", een conservatieve volkspartij.

Beide deden het erg goed bij de verkiezingen. De frisse wind Kurz wilde graag de belegen Hofburg (de regeringswijk in Wenen) afstoffen en dat kon alleen door radicaal te breken met het verleden. Daarvoor moest de traditionele coalitie van ÖVP en SPÖ - christendemocraten en sociaaldemocraten - op de schop. De SPÖ werd ingeruild voor de FPÖ; de koers ging van centrum naar "ferm rechts".

Oostenrijk was trouwens niet aan zijn proefstuk toe: ook rond de eeuwwisseling was er al een ÖVP-FPÖ-coalitie, met wijlen Jörg Haider als bekendste naam. Terwijl toen Europa op zijn achterste poten ging staan - denk aan de oproep van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel om niet meer in Oostenrijk te gaan skiën - bleef het nu rustig. Bovendien slaagde Kurz er goed in zijn regering een onkreukbaar imago aan te meten, zonder al te extreme uitschuivers naar rechts. Een beetje de verpersoonlijking van Kurz zelf.