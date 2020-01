Iraakse parlement wil dat Amerikaanse troepen uit land vertrekken na aanval op Iraanse generaal

In totaal zijn er nu ongeveer 5.200 Amerikaanse militairen in Irak gelegerd. Die waren grotendeels teruggetrokken door president Barack Obama in 2011, maar keerden in 2014 terug om de strijd aan te binden met de soennitische terreurgroep IS die toen grote delen van Noord-Irak en Syrië in handen had gekregen. De Amerikanen en Europese bondgenoten leidden ook het Iraakse leger op om tegen IS te gaan vechten.

Dat is gelukt, want met steun van de buitenlandse troepen, van de Iraakse Koerden en van door Iran gesteunde sjiitische milities zoals de Hashd al-Shaabi en Kata'ib Hezbollah kon het Iraakse leger IS verslaan en grote steden zoals Mosul heroveren. Onlangs trok VS-president Donald Trump onverwacht de VS-troepen terug uit Syrië en een aantal daarvan zijn nu in Noord-Irak gelegerd.