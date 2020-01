Iran laat bepalingen van nucleair akkoord helemaal los: "Hun kernprogramma kan nu snel vorderingen maken"

Het nucleaire akkoord tussen Iran en de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad (de VS, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China en Frankrijk) plus Duitsland en de Europese Unie werd in 2015 gesloten om te verhinderen dat Iran zich zou ontwikkelen tot een nucleaire mogendheid. De bepalingen laten Iran toe om uranium te verrijken voor kernreactoren (en dus kernenergie), maar niet voor wapentechnologie. Voor dat laatste is een hoge mate van verrijking nodig, minstens 20 procent en liefst boven de 90 procent. Het akkoord zette een limiet van 3,67 procent. Daar waren de Iraniërs in de voorbije maanden al lichtjes over gegaan.

Het akkoord was een van de grote verwezenlijkingen van de Amerikaanse president Obama. Zijn opvolger Donald Trump was een grote tegenstander van het akkoord en trok de VS terug uit de deal in 2018. Volgens hem hielden de Iraniërs zich niet aan de voorwaarden, ook al werd dat tegengesproken door de internationale waarnemers, en gaf het Iran nog steeds veel te veel vrijheid.

De economische sancties tegen Iran, die als gevolg van het akkoord grotendeels waren opgeschort, werden door Trump ook opnieuw ingesteld en nog strenger gemaakt. Waarna Iran de voorwaarden stelselmatig begon te overtreden, ondanks bemiddeling van de Europese partners die het akkoord nog wilden redden.