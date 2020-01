Iraniërs nemen massaal afscheid van gedode generaal Soleimani in een lang parcours vol symboliek

Dat maakt inderdaad goed gebruik van de eeuwenoude "martelarencultus" in het twaalver sjiisme. Dat gaat terug op de machtsstrijd na de dood van de profeet Mohammed in het jaar 632. Zijn neef en schoonzoon Ali eiste toen de opvolging op, kreeg die eerst niet en daarna wel en werd tenslotte in 661 vermoord. Zijn zoon Hoessein poogde in 680 de macht te grijpen, maar werd verslagen en met veel familieleden vermoord op bevel van de soennitische kaliefen. De aanhangers van Ali en Hoessein werden daarop de "shi'at Ali" of sjiieten genoemd en rond hun graven in de Zuid-Iraakse steden Najaf en Karbala ontstonden religieuze centra, net zoals vandaag.

De afstammelingen van Ali en Hoessein werden als "imams" vereerd door de sjiieten, maar ook zij kregen te maken met vervolging en moorden door de soennitische heersers. Rond de tombes van die 12 opeenvolgende imams uit de familie van Ali ontstonden de heilige steden Mashhad en Qomm in Iran en Najaf en Karbala en het schrijn in Kazimiya in Bagdad in Irak. Die 12e opvolger dook tenslotte onder en volgens zijn aanhangers zal hij als de "mahdi"' -een redder of een soort messias- terugkeren. In afwachting van die terugkeer dirigeren sjiitische ayatollah's de gemeenschap.