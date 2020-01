Lichaam van Japans-Amerikaanse gevangene na 75 jaar ontdekt in de VS: "schandvlek in de geschiedenis"

In totaal werden meer dan 110.000 Japanse Amerikanen vaak meer dan drie jaar vastgehouden in die kampen. De omstandigheden waren dan wel niet vergelijkbaar met de brutale concentratiekampen van de nazi's in Europa, toch was het leven er ook geen pretje. Na de oorlog werden de gevangenen vrijgelaten, maar vaak waren ze hun baan en hun eigendommen kwijt.

Pas in de jaren 80 bood VS-president Ronald Reagan zijn verontschuldigingen aan. Een geldelijke compensatie van 20.000 dollar per gevangene kwam er pas 15 jaar geleden onder president George W. Bush. Het was de grootste internering in de geschiedenis van de VS van mensen puur op basis van hun afkomst -na die van de inheemse Indiaanse bevolking- en sommige actievoerders zien een parallel in de huidige visie op moslims in Amerika. Manzanar is nu ingericht als een museum voor wat sommigen als "een schandvlek in de geschiedenis van Amerika" beschouwen.