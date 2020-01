Nieuwjaarskussen op het werk, doen of niet? "Voel je niet verplicht, en stel eventueel een ludiek alternatief voor"

Januari is bij uitstek ook de maand van de nieuwjaarsrecepties en feestjes op de werkvloer. "Ook al is het een sociaal gebeuren: wees je er op elk moment van bewust dat je eigenlijk op het werk bent. Let op met alcohol, en weet dat steeds meer cateraars degelijke alcoholvrije alternatieven aanbieden, zoals huisgemaakte limonades of mocktails. De tijd van het glas zure fruitsap dat naast de cava staat, is voorbij", aldus Strubbe.

"Bewaak je grenzen, dat is de gouden regel. Je directeur trakteren op een lapdance is er vér over. Maar ook als je gedurende het hele feest zo veel mogelijk gratis hapjes probeert te scoren: dat gaan mensen zich herinneren. Zulke gênante situaties kunnen je nog lang achtervolgen. Houd er dus je hoofd bij."