Nieuwjaarsreceptie Antwerpen: N-VA-voorzitter Bart De Wever sluit nieuwe verkiezingen niet uit

N-VA-voorzitter Bart De Wever sluit niet uit dat we dit jaar opnieuw naar de stembus moeten. Er is nog altijd geen zicht op een federale regering, 224 dagen na de verkiezingen. Volgens De Wever is een akkoord tussen zijn partij (N-VA) en de PS mogelijk, alleen staan die Franstalige socialisten er volgens hem niet voor open. Dat zei De Wever tijdens de nieuwjaarsreceptie in Antwerpen, waar hij burgemeester is.