Nirvana-reünie: overlevende leden spelen 5 nummers, met Beck, St. Vincent en dochter van Dave Grohl

Het was meer dan vijf jaar geleden dat de drie overlevende groepsleden nog eens samen op het podium stonden als Nirvana, maar gisteren was het dan zover. Ter gelegenheid van het jaarlijkse Art of Elysium Gala in Los Angeles, een avond voor het goede doel, kropen de ex-bandgenoten van de betreurde Kurt Cobain nog eens samen op het podium.

Als vanouds zat drumbeest Dave Grohl achter zijn ketels, beroerde bassist Krist Novoselic zijn vier snaren en Pat Smear, die in het laatste levensjaar van Nirvana het trio kwam versterken op gitaren, was ook van de partij om vijf Nirvana-classics te spelen.