Als Iran wraak neemt, dreigt VS 52 doelwitten aan te vallen, Björn Soenens: "Wat wil Trump met oorlogstaal bereiken?" 

Er is volgens Trump namelijk een lijst opgesteld met 52 belangrijke en strategische sites in Iran zelf. “Als Iran een Amerikaans doelwit aanvalt, zullen we zeer snel en zeer hard opnieuw terugslaan”, waarschuwde de president. Het gaat volgens Trump om doelwitten die voor Iran en de Iraanse cultuur van groot belang zijn. “De VS wil geen bedreigingen meer”, voegde hij er nog aan toe in zijn tweet.

Veel commentatoren merkten snel op dat het verwoesten van cultureel erfgoed volgens een conventie van de Verenigde Naties uit 1954 een oorlogsmisdaad is en dat is bevestigd door een resolutie die in 2017 is aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op aangeven van de VN-cultuurorganisatie Unesco. Dat gebeurde toen met goedkeuring van de Verenigde Staten zelf. Die veroordeling sloeg toen vooral op het vandalisme van terreurgroep IS in oude monumenten in Syrië en Irak, maar is dus ook geldig voor de VS. Overigens verwoest ook China cultureel erfgoed van Turkssprekende en islamitische minderheden in Centraal-Azië.

Vanavond heeft VS-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo overigens de uitspraken van Trump wat afgezwakt. Hij verzekert dat de VS geen cultureel erfgoed in Iran zullen verwoesten en enkel "gerechtvaardigde doelwitten zullen bombarderen".