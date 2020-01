Somalische moslimextremisten vallen Amerikaanse basis over de grens in Kenia aan

Volgens de Keniaanse politie zijn er bij de aanval twee kleine vliegtuigjes en twee Amerikaanse helikopters beschadigd geraakt, evenals een aantal militaire voertuigen. Het Amerikaanse opperbevel heeft het over een "onduidelijke situatie", maar ontkent de berichten ook niet.

Het gaat om de eerste aanval van al-Shabaab tegen Amerikaanse troepen in Kenia. Eerder waren al wel Keniaanse militaire doelwitten aangevallen. Kenia en de VS steunen actief de regering van Somalië en een Afrikaanse vredesmacht die in dat land vechten tegen de Shabaab-rebellen. In Camp Simba zijn een honderdtal Amerikaanse militairen gelegerd. Er is wel geen sprake over doden en gewonden bij de Amerikanen of Kenianen. Wel zijn vijf verdachten opgepakt en zouden een aantal aanvallers gedood zijn.

Al-Shabaab is een terroristische organisatie die banden heeft met het netwerk Al Qaeda. In december zijn er bij een recente bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu meer dan 60 doden gevallen.