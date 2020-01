Spaanse premier Sanchez krijgt (nog) niet het vertrouwen van het parlement, dinsdag wellicht wel

Die hebben samen geen meerderheid in het parlement en zelfs met de steun van kleinere partijtjes zoals de Baskische nationalisten van de PNV lukte het niet. In totaal stemden 166 parlementsleden voor de regering en 165 tegen en er waren 18 onthoudingen. Om het vertrouwen te krijgen, had Sanchez er 176 nodig.

Toch verliet Sanchez tevreden het parlement. Volgende dinsdag is er een tweede stemming en dan volstaat het dat zijn coalitie net een stem meer krijgt dan de rechtse tegenstanders. Dat zijn dan de conservatieve Partido Popular, de liberale Ciudadanos en de extreemrechtse Vox. Volgens de stemming van vandaag kan Sanchez dan premier worden.

Voorwaarde is wel dat de grote links-nationalistische Catalaanse partij ERC zich onthoudt, maar die fractie heeft beloofd omdat te doen. Daar hangt dan wel een prijs aan vast: de ERC is een van de gangmakers van het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië en kopstukken van de partij zitten in de gevangenis. Om Spanje te kunnen regeren, zal Sanchez dan toegevingen moeten doen aan de Catalanen, maar die lijkt daartoe bereid. Een ander punt is Podemos, een erg radicaal-linkse partij zonder regeringservaring. Podemos wil een veel socialer beleid gaan voeren. In zekere zin sluit Spanje dan aan bij het model van Portugal, waar een socialistische regering met steun van radicaal-links een onverwacht succesvol economisch beleid heeft gevoerd.