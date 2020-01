Belgische toeristen hebben last gehad van de staking in Frankrijk  

Door de goede sneeuwcondities en het zonnige weer in de skigebieden zijn heel wat Belgen last minute en dus met de auto gaan skiën. Ook dat heeft het aantal pechgevallen doen oplopen. "In Oostenrijk moest VAB 40 procent meer tussenbeide komen dan vorig jaar", zegt Junes. "Oostenrijk is tijdens de kerstvakantie de populairste skibestemming van de Belgen.

Bekijk hier het verslag van "Het Journaal":